Рантанен — о контракте: это бизнес. Верил, что договоримся до старта сезона
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен прокомментировал заключение нового контракта. Финский форвард подписал шестилетний договор с зарплатой $ 9,25 млн в год.
«Потрясающее чувство. Я очень ждал этого момента с самого начала сборов, пока велись переговоры. Это был бизнес, но я рад, что вернулся. Верил, что мы договоримся до начала сезона.
Думал, что устал, но на удивление чувствовал себя хорошо. Много двигался. Тренировки отличаются от игр, но мне нужно поработать. Я работаю в звене с Ландескогом и Маккинноном. Вместе мы провели почти 200 матчей, поэтому не надо всё оговаривать заново. Знаем, что нужно делать, хотя не виделись вот уже четыре или пять месяцев», — приводит слова Рантанена официальный сайт НХЛ.
Рантанен подписал новый контракт с «Колорадо» с зарплатой $ 9,25 млн в год
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