«Амур» забрал из списка отказов защитника Игнатовича

Хоккейный клуб «Амур» забрал из списка отказов защитника Максима Игнатовича, информирует пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Ранее от игрока избавился «Нефтехимик».
В нынешнем регулярном чемпионате игрок обороны принял участие в одном матче. Максим не набрал очков, заработав показатель полезности «-1». Примечательно, что в матче с «Куньлунь Ред Стар» Игнатович провёл на льду всего две смены, в общей сложности сыграв 1 минуту 22 секунды.
В сезоне-2018/19 28-летний защитник провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Сибири», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7».
В новосибирском клубе Максим играл с первого сезона КХЛ. В общей сложности Игнатович принял участие в 344 матчах, в которых отметился 50 (19+31) очками при показателе полезности «+26» и 423 штрафных минутах.
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