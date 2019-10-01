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«Металлург» продлил контракт с 18-летним форвардом Дорофеевым

«Металлург» продлил контракт с 18-летним форвардом Дорофеевым
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» подписал новый контракт с нападающим Павлом Дорофеевым, информирует пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2021/22.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 18-летний Дорофеев провёл 10 матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при показателе полезности «+3». В сезоне-2018/19 на счету игрока 2 (1+1) очка в 23 матчах регулярки.

Дорофеев выбран «Вегас Голден Найтс» на драфте НХЛ—2019 под общим 79-м номером.

«Металлург» крайне неудачно стартовал в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В 12 матчах сезона уральская команда набрала всего шесть очков, она занимает последнее место не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.

Дорофеев, выбранный на драфте «Вегасом», планирует уехать в США через год
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