«Металлург» продлил контракт с 18-летним форвардом Дорофеевым
«Металлург» подписал новый контракт с нападающим Павлом Дорофеевым, информирует пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2021/22.
В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 18-летний Дорофеев провёл 10 матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при показателе полезности «+3». В сезоне-2018/19 на счету игрока 2 (1+1) очка в 23 матчах регулярки.
Дорофеев выбран «Вегас Голден Найтс» на драфте НХЛ—2019 под общим 79-м номером.
«Металлург» крайне неудачно стартовал в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В 12 матчах сезона уральская команда набрала всего шесть очков, она занимает последнее место не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.
Дорофеев, выбранный на драфте «Вегасом», планирует уехать в США через год
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