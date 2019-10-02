Кросби — о травме: надо либо ловить шайбу, либо уворачиваться. Хотел увернуться

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал эпизод из предсезонного матча с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б), в котором он получил травму ноги.
«Я чувствую себя очень хорошо. Не знаю, каков был план, но сегодня всё было хорошо. Я старался уйти с линии броска Сканделлы, но шайба всё-таки попала в меня. Такие вещи случаются. Тут надо либо ловить шайбу, либо уворачиваться. Я хотел увернуться.
Конечно, хорошо было бы обойтись без травм в тренировочном лагере. Но этого не произошло. Надо искать выход из этой ситуации. В остальном мы хорошо поработали и сделали много полезного. Мы постепенно добиваемся своего. Психологически мы готовы к первой игре сезона.
Я бы хотел провести ещё один матч. Но так бывает. Сегодня я хорошо себя чувствовал. Нам надо подготовиться к первой игре», — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.
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