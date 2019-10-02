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«Ак Барс» взял верх над СКА в Казани

«Ак Барс» взял верх над СКА в Казани
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке оказался сильнее петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:1. Для подопечных Дмитрия Квартальнова победа стала четвёртой подряд, у «армейцев» прервалась удачная серия из трёх матчей.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 26-й минуте встречи, точным броском отметился нападающий «Ак Барса» Артём Галимов. Вскоре форвард Эмиль Галимов упрочил преимущество казанской команды. На 58-й минуте нападающий СКА Алексей Бывальцев реализовал большинство и сократил разрыв до минимума, но сравнять счёт гости не успели.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2019, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Галимов (Галиев) – 25:56' (5x5)   2:0 Галимов (Ткачёв) – 28:27' (5x5)   2:1 Бывальцев (Плотников, Ткачёв) – 57:40' (5x4)
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