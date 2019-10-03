Овечкин – 2-я звезда матча «Сент-Луис» — «Вашингтон»

Стартовал регулярный чемпионат НХЛ. В одном из первых матчей встретились «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась победой гостей в овертайме — 3:2.



Первой звездой матча был признан нападающий «Вашингтона» Якуб Врана. Чешский хоккеист записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.



Второй звездой стал автор первого гола «Кэпиталз» в новом сезоне НХЛ Александр Овечкин. Также Овечкин стал первым россиянином, забросившим шайбу в новом сезоне НХЛ.



Третьей звездой матча стал форвард хозяев Райан О’Райлли, записавший на свой счёт два ассиста.

Первый матч Овечкина в сезоне НХЛ: гол, 5 бросков и 24 минуты игрового времени