Овечкин – 2-я звезда матча «Сент-Луис» — «Вашингтон»
Стартовал регулярный чемпионат НХЛ. В одном из первых матчей встретились «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась победой гостей в овертайме — 3:2.
Первой звездой матча был признан нападающий «Вашингтона» Якуб Врана. Чешский хоккеист записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.
Второй звездой стал автор первого гола «Кэпиталз» в новом сезоне НХЛ Александр Овечкин. Также Овечкин стал первым россиянином, забросившим шайбу в новом сезоне НХЛ.
Третьей звездой матча стал форвард хозяев Райан О’Райлли, записавший на свой счёт два ассиста.
Первый матч Овечкина в сезоне НХЛ: гол, 5 бросков и 24 минуты игрового времени
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