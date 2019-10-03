Вратарь «Оттавы» пошутил, что на этот раз не дал Мэттьюсу сделать покер

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5) пошутил, что на этот раз смог вдвое сократить количество шайб, пропущенных от Остона Мэттьюса.

«Сегодня я вдвое уменьшил его количество голов. Пропустил не четыре, а два. Мэттьюс – великолепный игрок», — цитирует Андерсона Ottawa Sun.

В дебютном матче в НХЛ Остон Мэттьюс оформил покер в ворота Андерсона. В 13 матчах с «Оттавой» на его счету 12 голов (все – в ворота американского голкипера).

В сегодняшнем матче также голы забивали за «Торонто» Фредерик Готье, Тревор Мур и Илья Михеев. У «Оттавы» по голу забили Брэди Ткачук, Скотт Сабурин и Бобби Райан. Артём Анисимов завершил матч с полезностью «-4», у Никиты Зайцева «-2».