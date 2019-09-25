Мэттьюс со спущенными штанами. Звезда «Торонто» повёл себя как ребёнок

«Торонто» лихорадит. Не успели болельщики «кленовых листьев» успокоиться после подписания нового контракта Митча Марнера, как на другого лидера «Мэйпл Лифс» обрушилась новая напасть: Остона Мэттьюса обвиняют в хулиганстве.

«Открой машину»

Согласно полицейским отчётам, инцидент произошёл ещё в мае, когда «Торонто» уже был в отпуске. Дело было в родном городе Мэттьюса Скоттсдейле в штате Аризона, где произошло следующее. Около двух часов ночи женщина-охранник по имени Файола Дотизи сидела в своей закрытой машине неподалёку от одного из жилых комплексов, где проживает Мэттьюс. Хоккеист, гуляя в компании друзей, находился в состоянии алкогольного опьянения, и приятели не нашли ничего лучше, как попытаться открыть дверь этой машины и сесть рядом с женщиной — по словам пострадавшей, они хотели повеселиться, глядя на её реакцию.

«Когда они уходили, то подозреваемый стянул с себя штаны и схватил себя за ягодицы. На просмотренном видео с камеры наблюдения замечен мужчина, который шёл к лифту с опущенными штанами, одетый в рубашку и нижнее бельё», — значится в полицейском докладе. «Я женщина, я военный ветеринар, у меня тяжёлое посттравматическое стрессовое расстройство», — якобы сказала им пострадавшая, прося покинуть данный район. Это побудило одного из друзей Мэттьюса вмешаться, попытаться успокоить её и попросить не сообщать о случившемся руководству.

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Никакого задержания или ареста не производилось, и пока что ни одно из обвинений в адрес Мэттьюса не было доказано — заявление в полицию поступило лишь спустя несколько дней после инцидента. Судебное слушание назначено на среду и состоится в Скоттсдейлском городском суде, где Мэттьюс не должен появляться лично — удалённо с его участием состоится досудебная конференция.



В официальном заявлении «Торонто» говорится, что клуб знает о поступившей на Мэттьюса жалобе, и хоккеист готов полностью сотрудничать со следствием и соответствующими органами власти, но дальнейших комментариев от «кленовых листьев» не последует.

Без капитана

17 сентября Остону Мэттьюсу исполнилось 22 года. Нынешний сезон является для него первым по новому действующему контракту со среднегодовым окладом в $ 11,6 млн. И если обвинения в его адрес подтвердятся, то подобная шалость может стоит ему статуса капитана «Торонто», ведь именно Остон считался главным претендентом на престижную литеру «С».



«Позиция капитана связана с лидерством и зрелостью. Более того, это историческая вещь для франшизы. Да, ни одно из обвинений пока не доказано, ни одно из них не относится к серьёзным проступкам. Настоящее преступление в данном случае — это глупость, и её суду доказывать не надо. Мэттьюс уже виновен в том, что был задницей, и, скорее всего, пьяной задницей в два часа ночи. Конечно, это не первый раз, когда талантливого, известного спортсмена застают со спущенными штанами, но это меняет отношение к Мэттьюсу перед началом нового сезона.



Теперь вероятные кандидаты на пост капитана — Джон Таварес и Морган Райли, но «Торонто» может отложить официальное объявление в связи с этими обстоятельствами. Впрочем, буква «С» не так важна, как плохое решение игрока, который пять следующих лет будет получать по 11 миллионов в год. «Листья» должны быть ужасно разочарованы в Мэттьюсе и должны ожидать от него большего», — отмечает обозреватель Toronto Sun Стив Симмондс.

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Болельщики отнеслись к известиям о Мэттьюсе двояко. Большинство осудило молодого форварда, который повёл себя недостойно.

«Представляю, как чувствовала себя эта женщина, когда в два часа ночи группа пьяных парней пытается вломиться к тебе в машину. Это не здорово и не весело. Ещё до того, как стать известным, Мэттьюс должен был знать, что нельзя нападать на женщин», — пишет в «твиттере» болельщица «Торонто» Аманда.



«Патрик Кейн попал в полицейские сводки в 2010 году, а три сезона спустя выиграл «Конн Смайт Трофи», как самый ценный игрок плей-офф. Райан О'Райлли был обвинён в 2016, а нынче тоже выиграл «Конн Смайт Трофи». Ждём трофея у Мэттьюса в 2022 году», — резюмировал AM_Buds.