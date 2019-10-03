Результаты матчей НХЛ за 3 октября 2019 года

3 октября, в 1-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялось четыре матча.
Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 5:3
«Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 ОТ
«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:2
«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1
Четыре команды примут участие в 2019 году в НХЛ Global Series и сыграют в Европе. «Чикаго» и «Филадельфия» 4 октября проведут матч в Праге (Чехия). «Баффало» и «Тампа-Бэй» встретятся в двух играх в Стокгольме (Швеция), матчи пройдут 8 и 9 ноября.
«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.
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