Результаты матчей НХЛ за 3 октября 2019 года

3 октября, в 1-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялось четыре матча.

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 5:3

«Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 ОТ

«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:2

«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1

Четыре команды примут участие в 2019 году в НХЛ Global Series и сыграют в Европе. «Чикаго» и «Филадельфия» 4 октября проведут матч в Праге (Чехия). «Баффало» и «Тампа-Бэй» встретятся в двух играх в Стокгольме (Швеция), матчи пройдут 8 и 9 ноября.

«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.