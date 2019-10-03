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Результаты матчей НХЛ за 3 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 3 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

3 октября, в 1-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялось четыре матча.

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 5:3

НХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Браун, Уайт) – 00:24' (5x5)   1:1 Готье (Бэрри, Тимашов) – 22:20' (5x5)   2:1 Мур (Михеев, Сандин) – 24:42' (5x5)   2:2 Сабурин (Хлапик, Пажо) – 25:51' (5x5)   3:2 Мэттьюс (Нюландер, Райлли) – 28:02' (5x5)   4:2 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 34:50' (5x4)   5:2 Михеев (Бэрри) – 49:43' (5x5)   5:3 Райан (Тирни, Боровецки) – 57:45' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 ОТ

НХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бле (Перрон, О'Райлли) – 00:53' (5x5)   2:0 Пьетранджело (Фолк, О'Райлли) – 07:55' (5x4)   2:1 Овечкин (Карлсон, Эллер) – 15:37' (5x5)   2:2 Орлов (Дженсен, Эллер) – 32:28' (5x4)   2:3 Врана (Карлсон, Оши) – 62:51' (3x3)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:2

НХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Драйзайтль (Кассиан, Беннинг) – 05:42'   1:1 Эдлер (Бёзер, Миллер) – 31:58' (5x5)   1:2 Пирсон (Майерс, Хьюз) – 49:41' (5x5)   2:2 Кассиан (Драйзайтль, Нурс) – 50:52' (5x5)   3:2 Макдэвид (Драйзайтль, Беннинг) – 54:37' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1

НХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Стоун – 03:46' (5x4)   2:0 Смит (Карлссон) – 05:21' (5x5)   2:1 Сёренсен (Кутюр, Бёрнс) – 12:14' (5x5)   3:1 Гласс (Пасиоретти, Стоун) – 22:12' (5x5)   4:1 Смит (Карлссон) – 44:01' (4x5)

Четыре команды примут участие в 2019 году в НХЛ Global Series и сыграют в Европе. «Чикаго» и «Филадельфия» 4 октября проведут матч в Праге (Чехия). «Баффало» и «Тампа-Бэй» встретятся в двух играх в Стокгольме (Швеция), матчи пройдут 8 и 9 ноября.

«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.

Полная статистика российских игроков в игровом дне регулярного чемпионата НХЛ
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