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Полная статистика российских игроков в игровом дне регулярного чемпионата НХЛ

Полная статистика российских игроков в игровом дне регулярного чемпионата НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл первый игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли девять российских игроков.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/20

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев в дебютном матче в лиге отметился заброшенной шайбой. Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Данил Юртайкин провёл дебютный матч в первом звене с Логаном Кутюром и Тома Майером, но не смог отметиться результативными действиями. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и вышел на первое место среди действующих игроков по голам в матчах открытия.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»1+000520-23.50
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0-10412-17.50
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0000414 из 513.21
Анисимов (н)«Оттава»0+0-401029 из 1519.40
Михеев (н)«Торонто»1+1+20111-15.16
Юртайкин (н)«Сан-Хосе»0+0-10010-13.02
Зыков (н)«Вегас»0+0-10040-11.25
Орлов (з)«Вашингтон»1+0-10400-23.31
Зайцев (з)«Оттава»0+0-20412-24.50
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