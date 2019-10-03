Полная статистика российских игроков в игровом дне регулярного чемпионата НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл первый игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли девять российских игроков.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/20

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев в дебютном матче в лиге отметился заброшенной шайбой. Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Данил Юртайкин провёл дебютный матч в первом звене с Логаном Кутюром и Тома Майером, но не смог отметиться результативными действиями. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и вышел на первое место среди действующих игроков по голам в матчах открытия.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 0 0 5 2 0 - 23.50 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+0 -1 0 4 1 2 - 17.50 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 0 4 1 4 из 5 13.21 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 -4 0 1 0 2 9 из 15 19.40 Михеев (н) «Торонто» 1+1 +2 0 1 1 1 - 15.16 Юртайкин (н) «Сан-Хосе» 0+0 -1 0 0 1 0 - 13.02 Зыков (н) «Вегас» 0+0 -1 0 0 4 0 - 11.25 Орлов (з) «Вашингтон» 1+0 -1 0 4 0 0 - 23.31 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 -2 0 4 1 2 - 24.50