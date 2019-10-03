Полная статистика российских игроков в игровом дне регулярного чемпионата НХЛ
В Национальной хоккейной лиге прошёл первый игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли девять российских игроков.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/20
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев в дебютном матче в лиге отметился заброшенной шайбой. Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Данил Юртайкин провёл дебютный матч в первом звене с Логаном Кутюром и Тома Майером, но не смог отметиться результативными действиями. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и вышел на первое место среди действующих игроков по голам в матчах открытия.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|0
|5
|2
|0
|-
|23.50
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|4
|1
|2
|-
|17.50
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|4
|1
|4 из 5
|13.21
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|-4
|0
|1
|0
|2
|9 из 15
|19.40
|Михеев (н)
|«Торонто»
|1+1
|+2
|0
|1
|1
|1
|-
|15.16
|Юртайкин (н)
|«Сан-Хосе»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|-
|13.02
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|-1
|0
|0
|4
|0
|-
|11.25
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|1+0
|-1
|0
|4
|0
|0
|-
|23.31
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|-2
|0
|4
|1
|2
|-
|24.50
Догнать Гретцки уже сейчас! Какие рекорды может побить Овечкин
Очень нужен голевой «полтинник» в новом сезоне НХЛ.
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