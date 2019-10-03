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«Амур» переиграл «Куньлунь» и оторвался от «Магнитки» на три очка

«Амур» переиграл «Куньлунь» и оторвался от «Магнитки» на три очка
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» принимал в Хабаровске «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Александра Гулявцева. «Тигры» одержали третью победу в сезоне.

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл Гинек Зогорна. Спустя 10 минут Вячеслав Ушенин во второй раз поразил ворота Джереми Смита. «Драконам» удалось отыграться усилиями Тайлера Вона и Кори Кейна. Однако набрать очки «Куньлуню» не удалось. В третьем периоде Томаш Зогорна реализовал большинство и принёс хозяевам победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Зогорна (Васильев, Файзуллин) – 03:41' (5x5)   2:0 Ушенин Владислав (Кондратьев, Ушенин Вячеслав) – 13:45' (5x4)   2:1 Вонг (Фу, Брюле) – 14:39' (5x5)   2:2 Кейн (Челиос, Бартли) – 36:07' (5x5)   3:2 Зогорна (Йордан, Файзуллин) – 45:13' (5x4)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Хабаровский клуб оторвался на три очка от магнитогорского «Металлурга», который занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ. «Тигры» в свою очередь располагаются на 11-й позиции.

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