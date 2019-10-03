«Амур» переиграл «Куньлунь» и оторвался от «Магнитки» на три очка

«Амур» принимал в Хабаровске «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Александра Гулявцева. «Тигры» одержали третью победу в сезоне.
Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл Гинек Зогорна. Спустя 10 минут Вячеслав Ушенин во второй раз поразил ворота Джереми Смита. «Драконам» удалось отыграться усилиями Тайлера Вона и Кори Кейна. Однако набрать очки «Куньлуню» не удалось. В третьем периоде Томаш Зогорна реализовал большинство и принёс хозяевам победу.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Хабаровский клуб оторвался на три очка от магнитогорского «Металлурга», который занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ. «Тигры» в свою очередь располагаются на 11-й позиции.
- 3 октября 2019
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