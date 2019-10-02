Мощный старт «Ак Барса» и кошмар «Магнитки». Как дела у клубов КХЛ? Восток

В КХЛ завершился первый месяц регулярного чемпионата – самое время подвести итоги старта сезона и сравнить реальность с летними ожиданиями. Кто в сентябре приятно удивил, кто разочаровал, а кто обошёлся без сюрпризов? Рассказываем, как идут дела у команд лиги. Продолжаем с Восточной конференцией.

Удивительный «Витязь» и провал «Локомотива». Как дела у западных клубов КХЛ? В аутсайдерах конференции совсем не те, кого ждали.

«Автомобилист»

13 игр, 19 очков, 1-е место в конференции



Что ждали: уверенного, как и в прошлом сезоне, старта регулярки, чему должны были поспособствовать сразу шесть домашних матчей в сентябре. За лето «Автомобилист» стал ещё мощнее в атаке, остался в Екатеринбурге Якуб Коварж. Спасения чеха в воротах, крутое большинство, моментальный переход из обороны в атаку – всё то, чем славился «Автомобилист» в начале прошлого года, должно было сработать и сейчас и на первых порах прикрыть глубинные проблемы уральцев с защитниками. В начале сезона «Автомобилист» должен был побеждать только за счёт своей сумасшедшей атаки.



Что получили: по большому счёту, всё так и вышло. «Автомобилист» зарядил восьмиматчевый победный спурт со старта, немало пропускал, но забивал ещё больше. Впрочем, уже в сентябре подопечные Мартемьянова выдали и серию поражений, чего от уральцев в начале чемпионата никак не ждали. Может, оно и к лучшему, что проблемы обозначились так рано. Очковый багаж первой половины сентября и большее, чем у конкурентов, количество сыгранных матчей, пока позволяют «Автомобилисту» лидировать на Востоке, но это ни о чём не говорит. Чтобы вылепить из екатеринбуржцев команду, способную пройти хотя бы два раунда плей-офф, Андрею Мартемьянову предстоит ещё немало работы.

«Авангард»

11 матчей, 16 очков, 2-е место в конференции



Что ждали: от команды Боба Хартли вряд ли можно было ожидать уверенного старта сезона, слишком бросались в глаза проблемы омичей. Недоукомплектованность состава, череда травм, начавшаяся ещё на предсезонке, а ещё надо было как-то смириться с уходом Ильи Михеева. У «Авангарда» серьёзно обновился состав, и Хартли могло понадобиться какое-то время, чтобы насадить свою систему на новую почву. Это могло отразиться на месте омичей в турнирной таблице по итогам сентября.



Что получили: могло, но не отразилось. «Авангард» не сметал всех на своём пути, как год назад, выдал несколько совсем уж невнятных матчей, но в целом уверенно зарабатывал очки. И это с постоянно пополнявшимся лазаретом, отсутствием топовых центрфорвардов и занервничавшим на старте сезона основным голкипером Бобковым! Хартли хорошо знает своё дело и уверенно ведёт «ястребов» на комфортабельной второй строчке Востоке, а тут ещё и подъехал Роб Клинкхаммер, сходу ставший ключевым игроком омского большинства. Дальше «Авангард» ждёт окончательная притирка новичков, возвращение травмированных, возможное усиление легионером и живая конкуренция с «Ак Барсом» и «Автомобилистом» за лидерство на Востоке.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Ак Барс»

11 игр, 18 очков, 3-е место в конференции



Что ждали: мощного хода по дистанции регулярки. Дмитрий Квартальнов не из тех специалистов, которые предлагают подождать с результатом до плей-офф, а выжигают землю здесь и сейчас. Это не всегда положительно отражается на его командах в решающей части сезона, зато за регулярку казанским болельщикам можно было не волноваться. Небольшие сомнения вызывал разве что состав «Ак Барса». По именам – бомба. Но как проявят себя на новом месте Мэттью Фрэттин и Патрис Кормье? Проснутся ли Владимир Ткачёв и Станислав Галиев? Остался ли ещё порох у Даниса Зарипова? Однозначного ответа на эти вопросы перед стартом чемпионата не было.

Что получили: истинного лидера Востока в сентябре. Видимо, обидное поражение от ЦСКА в первой игре регулярки Квартальнов воспринял как личное оскорбление, и после него «Ак Барс» набрал крейсерский ход. Опасения за состав оказались беспочвенными, хорошо играют вратари, у команды есть характер и инстинкт убийцы. Так, за поражение в Новосибирске казанцы отыгрались на несчастном «Тракторе», а потом ещё и «Куньлуню» досталось. Переживать за то, что «Ак Барс» слишком хорошо начал сезон и где-то не за горами пресловутый функциональный спад, точно не следует. Квартальнов, возможно, лучше всех в КХЛ знает, как не допустить подобных неприятных моментов, вспомните его ЦСКА, не имевший никаких проблем с проходом длинной дистанции турнира.

«Салават Юлаев»

12 игр, 15 очков, 4-е место в конференции



Что ждали: тренерского роста от Николая Цулыгина, успешной замены более универсальным Сакари Манниненом ушедшего в СКА Йоонаса Кемппайнена, появления полноценного второго звена с приходом Никиты Сошникова. У «Салавата» подобрался интересный и сбалансированный состав, Цулыгин стал гораздо опытнее, никуда не делся великолепный Юха Метсола. С такими вводными «Салават» уж точно должен был избежать неприятных серийных поражений и вместо болтания в середине второй кубковой восьмёрки биться с «Авангардом» за лидерство в дивизионе.



Что получили: «Салават» по-прежнему остаётся командой одного звена, в котором к тому же не в своей тарелке находится Маннинен. От игры и настроения Умарка, Хартикайнена и Ларсена в Уфе по-прежнему зависит чуть больше, чем всё. Да, очень хорош Сошников, уже поставивший на поток победные шайбы, но частенько из игры выпадают Кугрышев и Бурмистров, поэтому говорить о полноценной второй линии атаки не приходится. Уфимцы берут большую часть «своих» очков, но пока всякий раз проигрывают, когда встречаются с топовой командой. Это похоже на прошлогодний «Салават», но ведь в столице Башкортостана явно хотят прогресса.

«Сибирь»

12 игр, 15 очков, 5-е место в конференции



Что ждали: переживали, каким получится тренерский дебют Николая Заварухина, предполагали, что селекция по легионерам в этот раз у «Сибири» окажется лучше, чем в прошлом году. При помощи Харри Сятери и его соотечественников в первой тройке нападения новосибирцы не должны были повторить кошмарный старт сезона-2018/19, и к концу сентября «Сибирь» впору было ждать где-то возле границы плей-офф.

Что получили: «Сибирь» пока выступает вполне неплохо. Новосибирцы берут почти все «свои» очки, стараются кусать фаворитов, и, например, уже удалось одержать яркую домашнюю победу над «Ак Барсом». Итог – место в середине кубковой восьмёрки, что должно считаться великолепным результатом для не хватающего с неба звёзд клуба под управлением наставника-дебютанта.

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

«Барыс»

11 игр, 14 очков, 6-е место в конференции



Что ждали: старт чемпионата обещал стать для «Барыса» тяжёлым. Команду Андрея Скабелки покинули многие лидеры-иностранцы из прошлого сезона, обеспечившие «Барысу» высокое место по итогам регулярки, и белорусскому специалисту во многом предстояло начинать всё заново. Казахстанская команда привычно активно поработала на североамериканском рынке, но не было никаких гарантий, что новички будут так же эффективны, как Петерссон, Кормье, Фрэттин, Боченски. Обновлённый «Барыс» должно было потряхивать в начале регулярки, на промежуточное лидерство в конференции в сентябре рассчитывать особо не приходилось.

Что получили: в целом «Барыс» неплохо справился с трудностями. Было несколько слабых матчей с дальневосточными командами, но при этом клубу из Нур-Султана удаётся держать в зоне видимости лидирующий пелотон Востока. Ожидаемо «Барыс» штормит: после удачного уральского выезда последовал совсем уж невнятный домашний матч с «Куньлунем», также оставляет желать лучшего результативность подопечных Скабелки. Во многом это связано со слабой игрой некоторых ключевых форвардов «Барыса», и Адам Хелука, например, уже отправлен на мороз. Следующим может стать Эрик Тангрэди, у которого в 10 матчах 2 (1+1) очка и «-4».

«Трактор»

14 игр, 13 очков, 7-е место в конференции



Что ждали: все изменения в «Тракторе» в межсезонье казались крайне положительными, добавили оптимизма челябинским болельщикам и летние результаты команды. Требовательный Петерис Скудра у руля, многообещающие новички-легионеры, грамотное руководство – казалось, что «Трактор» должен легко вклиниться в число лидеров Востока и успешно идти по дистанции регулярки.

Новые легионеры и жёсткий Скудра. Каким теперь будет «Трактор» В Челябинске строят команду для решения больших задач.

Что получили: суровую реальность. Тяжёлый календарь и травмы лидеров подкосили челябинцев и стали предметом постоянных жалоб и оправданий Скудры. Победы даются «Трактору» очень тяжело, правда, и поражений по всем статьям у челябинцев, кроме разгрома от «Ак Барса», и не припомнить. Пока челябинцы больше бьются и сражаются, чем играют в хоккей, но это не должно удивлять, ведь все мы помним знаменитую формулу успеха от Скудры. Пока «Трактор» идёт в зоне плей-офф, но по потерянным очкам челябинцы уступают всем на Востоке, кроме «Амура» и «Магнитки». Никакой трагедии из такого старта делать не стоит, но от обновлённого «Трактора» явно ждали большего.

«Адмирал»

11 игр, 12 очков, 8-е место в конференции



Что ждали: «Адмирал» в межсезонье удивил довольно качественными подписаниями иностранцев, но в целом состав у «моряков» остался одним из самых слабейших в КХЛ. Предполагалось, что Сергею Светлову будет полегче, чем в прошлом сезоне, но ненамного. «Адмирал» не должен был протирать восточное дно, однако рассчитывать на что-то большее, чем борьба за плей-офф, владивостокскому клубу не стоило.



Что получили: «Адмирал» приятно удивляет. Команда чередует победы и поражения, вгрызается в те матчи, где может рассчитывать на положительный результат, и по итогам сентября занимает заслуженное место в первой восьмёрке конференции. Хочется выразить респект Сергею Светлову, который в хорошем смысле «горит» на тренерской скамейке, и понадеяться, что «Адмирал» сумеет поддерживать такой темп на протяжении всей регулярки.

Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Нефтехимик»

13 игр, 12 очков, 9-е место в конференции



Что ждали: ничего хорошего для нижнекамцев. По результатам селекции вопросы возникали по всем линиям «Нефтехимика», негатива добавила крайне слабая предсезонка, а Вячеслав Буцаев не был похож на того специалиста, который сможет творить чудеса. Было непонятно, кто станет тащить команду и казалось, что «волкам» уготовано одно из последних мест Востока.

Что получили: вопреки ожиданиям, «Нефтехимик» удивил в первых матчах сезона. Нижнекамцы здорово смотрелись в домашних матчах, доставляли проблемы ЦСКА, классно выглядели в большинстве, да и вратарский дуэт Барулин – Шарыченков не подводил. Нашёлся и лидер – Павел Порядин какое-то время возглавлял снайперский список КХЛ. Но «Нефтехимик» углубился в сезон, и всё чётче проявляются обрисованные ещё летом проблемы. Команде хватает ресурсов, чтобы навязывать борьбу сопернику почти в каждой встрече, но победы становятся редкостью. «Нефтехимик» планомерно снижается в турнирной таблице, и вряд ли девятое место Востока станет пределом.

«Куньлунь»

12 игр, 11 очков, 10-е место в конференции



Что ждали: неплохого старта сезона, а затем постепенного ухудшения результатов и пикирования вниз в таблице. По такой схеме «Куньлунь» выступает уже не первый год, и сейчас не было предпосылок к изменениям.



Что получили: удачного начала не получилось – «Куньлунь» поделил поровну победы и поражения в домашней серии, а затем отправился в затяжной выезд, где китайская команда в основном проигрывала. При этом у «Ред Стар» хорошо получилась встреча в Нур-Султане, но трудно поверить, что такие победы Курт Фрейзер сможет поставить на поток. Пожалуй, 10-е место – это как раз то, что мы и могли ждать от «Куньлуня», но за плей-офф хоккеисты из Поднебесной всё-таки должны побороться в конце регулярки.

«Амур»

12 игр, 7 очков, 11-е место в конференции



Что ждали: «Амур» в межсезонье виделся едва ли не главным аутсайдером Востока. Хабаровчане провели весьма посредственную селекцию и рассчитывали в основном на тренерские способности Александра Гулявцева. Даже при идеальных раскладах этого вряд ли бы хватило, чтобы хотя бы побороться за плей-офф.



Что получили: без сюрпризов. «Амур» бьётся и сражается в каждом матче, но регулярно проигрывает. Хабаровчане не разваливаются, в подавляющем большинстве матчей уступают лишь в одну шайбу, но подопечным Гулявцева катастрофически не хватает в составе мастеров и лидеров, которые бы могли склонять в пользу «Амура» равные матчи. Усиления трансферами у «тигров» не предвидится, так что вряд ли турнирное положение хабаровчан может быть улучшено.

«Металлург»

12 игр, 6 очков, 12-е место в конференции



Что ждали: в межсезонье все дружно восхищались селекцией «Магнитки», прочили уральцам уверенный ход в регулярке, борьбу с «Автомобилистом» и «Ак Барсом» за лидерство в дивизионе. Кстати, летом никто не называл состав «Металлурга» разбалансированным, но несоответствие амбициям клуба фигуры главного тренера Йозефа Яндача считывалось на раз.

У «Магнитки» всё плохо. Величкин объяснил почему Откровенный разговор босса магнитогорского клуба с журналистами.

Что получили: кошмар для всего хоккейного Магнитогорска. Такую слабую и потерянную «Магнитку» не приходилось видеть никогда, и особенно дико результаты уральцев смотрятся на фоне фамилий игроков в ростере. С таким подбором нападающих «Металлург» должен иногда выигрывать даже вовсе без главного тренера, но у «Магнитки» лишь одна победа в последних десяти встречах, да и за ту стоит сказать спасибо вратарям «Спартака».



Конечно, все проблемы «Металлурга» из-за странного подхода Геннадия Величкина к наставникам клуба в этом сезоне. Йозефа Яндача можно было смело убирать после вылета в первом раунде прошлого плей-офф, но чех удержался на своём посту. Неизвестно, что там делал «Металлург» в межсезонье под его руководством, что сейчас команда просто не бежит. После трёх матчей Яндача сменил Илья Воробьёв, меньше всего похожий на человека, способного вывести «Магнитку» из кризисной ситуации. Илья Петрович старается показать, что он знает, в чём корень проблем уральцев, и понимает, в каких направлениях нужно работать, но об истинном положении дел красноречиво говорят результаты «Металлурга» при Воробьёве. Разумеется, для системных изменений требуется немало времени, но смена тренера как минимум должна вызывать мгновенную эмоциональную встряску коллектива, а этого и близко не видно.



Один из флагманов нашего хоккея попал в крайне неприятное положение, в такой ситуации можно только посочувствовать болельщикам «Магнитки» и пожелать им терпения.