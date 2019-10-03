Миронов: «Динамо» уже добралось до буллитов? Я сейчас в лоб дам

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов своеобразно прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:2 Б). Это поражение стало третьим кряду для команды Владимира Крикунова.

«Положительным моментом в игре «Динамо» стал тот факт, что мы уже добрались до буллитов? Я тебе в лоб сейчас дам, честное слово. Что значит «уже добралось до буллитов»? Давай не будем об этом. Проиграли матч — плохо. Третье поражение подряд — плохо. Проиграли дома — плохо. До фига ошибок.

Того, о чём договариваемся в команде, не выполняем. Работы ещё непочатый край. Завтра соберёмся на базе, будем разговаривать в очередной раз. Будем договариваться снова и разбираться, почему у нас так всё получается. У меня есть ответ на вопрос «Почему?», но я не буду говорить на камеру», — сказал Миронов в эфире клубного телевидения.