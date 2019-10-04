Кучеров с передачи Сергачёва открыл счёт своим голам в новом сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду принимает «Флориду Пантерз». Идёт первый период, «молнии» впереди — 1:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в матче на 7-й минуте открыл российский нападающий Никита Кучеров, ассистентами выступили Михаил Сергачёв и Мэтью Жозеф. Для форварда эта шайба стала первой в сезоне. Ворота «Пантерз» защищает россиянин Сергей Бобровский.

Видео гола Кучерова можно посмотреть в «Твиттере».

В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».

Летом нынешнего года россиянину вручили три главных индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».