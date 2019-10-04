Госса: решение о завершении карьеры далось тяжело. Мог бы играть ещё 2-3 года

Бывший нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Мариан Госса рассказал, насколько тяжело ему далось решение о завершении карьеры. Словак закончил с хоккеем в 2018 году из-за состояния здоровья. Спортсмен принимал для лечения лекарства из-за заболевания кожи, в результате чего возникли побочные эффекты.
«Сначала было очень тяжело, потому что я знал, что у меня ещё остались силы, чтобы играть дальше. Считал, что года два-три ещё могу провести на своём уровне. Но понял, что так поставлю под угрозу своё будущее. Решение далось мне с огромным трудом, но я думаю, что поступил правильно.
Не могу сказать, что соскучился по перелётам и собраниям. Каких-то вещей мне не хватает, без других я могу отлично обойтись. Но я очень соскучился по ребятам и атмосфере в раздевалке», — приводит слова Госсы официальный сайт НХЛ.
- 4 октября 2019
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