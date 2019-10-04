«Сочи» перевёл в овертайм матч с «Авангардом», отыграв три гола за период

«Сочи» принимает «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Основное время встречи закончилось вничью — 3:3.



После двух периодов подопечные Сергея Зубова уступали со счётом 0:3. На первых минутах третьего периода Мальте Стрёмвалль отыграл один гол, а несколько минут спустя Денис Александров сократил отставание в счёте до минимума. На последней минуте Роберт Росен восстановил равновесие.

«Сочи»:



Шикин (Ахметов);

Бертильссон — Д. Александров, Шмелёв — Росен — Стрёмвалль;

Погоришный — Петров, Крикунов — Коллинз — Лугин;

Ю. Александров — Елизаров, Алтыбармакян — Точицкий — Старков;

Гордеев, Капустин — Томилин — Архипов, Рахимуллин.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;

Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Потапов;

Спиценко, Грачёв — Пьянов — Кошелев.