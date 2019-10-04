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«Сочи» перевёл в овертайм матч с «Авангардом», отыграв три гола за период

«Сочи» перевёл в овертайм матч с «Авангардом», отыграв три гола за период
Хоккей / КХЛ 0

«Сочи» принимает «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Основное время встречи закончилось вничью — 3:3.

После двух периодов подопечные Сергея Зубова уступали со счётом 0:3. На первых минутах третьего периода Мальте Стрёмвалль отыграл один гол, а несколько минут спустя Денис Александров сократил отставание в счёте до минимума. На последней минуте Роберт Росен восстановил равновесие.

«Сочи»:

Шикин (Ахметов);
Бертильссон — Д. Александров, Шмелёв — Росен — Стрёмвалль;
Погоришный — Петров, Крикунов — Коллинз — Лугин;
Ю. Александров — Елизаров, Алтыбармакян — Точицкий — Старков;
Гордеев, Капустин — Томилин — Архипов, Рахимуллин.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Потапов;
Спиценко, Грачёв — Пьянов — Кошелев.

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