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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

4 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось два матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Салават Юлаев» переиграл в Уфе «Северсталь» со счётом 3:1 и прервал четырёхматчевую победную серию соперника.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Яковлев (Хлыстов, Гераськин) – 24:55' (5x4)   1:1 Хохряков (Кугрышев) – 36:35' (5x5)   2:1 Умарк (Ларсен, Хартикайнен) – 51:30' (5x5)   3:1 Сошников (Умарк, Ларсен) – 56:57' (5x4)

«Авангард» уступил на выезде ХК «Сочи» со счётом 3:4 ОТ, хотя после двух периодов подопечные Боба Хартли выигрывали с разницей в три шайбы.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Пивцакин (Семёнов) – 07:34' (5x5)   0:2 Клинкхаммер (Андригетто, Шумаков) – 09:17' (5x4)   0:3 Клинкхаммер (Щербак) – 36:40' (5x5)   1:3 Стрёмвалль (Александров, Шмелёв) – 43:17' (5x5)   2:3 Александров (Росен) – 48:22' (5x5)   3:3 Росен (Стрёмвалль, Капустин) – 59:21' (6x4)   4:3 Стрёмвалль (Бертильссон, Шмелёв) – 61:19' (4x3)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина.

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