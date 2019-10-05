Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

4 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось два матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Салават Юлаев» переиграл в Уфе «Северсталь» со счётом 3:1 и прервал четырёхматчевую победную серию соперника.
«Авангард» уступил на выезде ХК «Сочи» со счётом 3:4 ОТ, хотя после двух периодов подопечные Боба Хартли выигрывали с разницей в три шайбы.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина.
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