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Конечны издевательски легко обыграл Кита и забил гол броском с неудобной руки

Конечны издевательски легко обыграл Кита и забил гол броском с неудобной руки
Хоккей / НХЛ 0

«Филадельфия Флайерз» встречалась в «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Праге (Чехия) и закончился со счётом 4:3 в пользу номинальных хозяев.

Одним из героев встречи стал нападающий «лётчиков» Трэвис Конечны, оформивший дубль. Во втором периоде форвард отметился великолепным голом после броска с неудобной руки в девятку. Перед этим Конечны издевательски легко обыграл одного из самых опытных защитников НХЛ — Данкана Кита.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте НХЛ.

«Лётчики» открыли счёт на 7-й минуте стараниями Конечны, на что «ястребы» ответили голом Александера Нюландера. Во втором периоде Оскар Линдблом вернул лидерство клубу из штата Пенсильвания, а затем Конечны оформил дубль. Алекс Дебринкэт реализовал большинство за 13 секунд до сирены об окончании второго игрового отрезка. В третьем периоде Михаэль Раффль укрепил преимущество «лётчиков», но Патрик Кейн сократил отставание в счёте до минимума.

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