«Филадельфия» заключила контракт с форвардом Конечны на $ 33 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» заключила шестилетний контракт с нападающим Трэвисом Конечны. Об этом сообщает официальный сайт «лётчиков».



По условиям соглашения, форвард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заработает $ 33 млн (среднегодовая зарплата составит $ 5,5 млн).

1-й год: зарплата — $ 1 млн, подписной бонус — $ 3 млн;

2-й год: зарплата — $ 3 млн, подписной бонус — $ 2 млн;

3-й год: зарплата — $ 5,25 млн;

4-й год: зарплата — $ 3,75 млн, подписной бонус — $ 2 млн;

5-й год: зарплата — $ 6 млн;

6-й год: зарплата — $ 4 млн, подписной бонус — $ 3 млн;

В сезоне-2018/19 22-летний форвард провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 24 шайбы и отметившись 25 результативными передачами при показателе полезности «-4» и 40 минутах штрафного времени. Конечны занял третье место в списке лучших снайперов команды и четвёртое — в списке бомбардиров. Кроме того, он установил личный рекорд по передачам и очкам.

Канадец выступает за клуб из Пенсильвании с сезона-2016/17.