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«Филадельфия» заключила контракт с форвардом Конечны на $ 33 млн

«Филадельфия» заключила контракт с форвардом Конечны на $ 33 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» заключила шестилетний контракт с нападающим Трэвисом Конечны. Об этом сообщает официальный сайт «лётчиков».

По условиям соглашения, форвард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заработает $ 33 млн (среднегодовая зарплата составит $ 5,5 млн).

1-й год: зарплата — $ 1 млн, подписной бонус — $ 3 млн;
2-й год: зарплата — $ 3 млн, подписной бонус — $ 2 млн;
3-й год: зарплата — $ 5,25 млн;
4-й год: зарплата — $ 3,75 млн, подписной бонус — $ 2 млн;
5-й год: зарплата — $ 6 млн;
6-й год: зарплата — $ 4 млн, подписной бонус — $ 3 млн;

В сезоне-2018/19 22-летний форвард провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 24 шайбы и отметившись 25 результативными передачами при показателе полезности «-4» и 40 минутах штрафного времени. Конечны занял третье место в списке лучших снайперов команды и четвёртое — в списке бомбардиров. Кроме того, он установил личный рекорд по передачам и очкам.

Канадец выступает за клуб из Пенсильвании с сезона-2016/17.

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