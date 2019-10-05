Самсонов о дебюте в НХЛ: переживал, но ребята сказали, тут ничего страшного

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов прокомментировал свой дебют в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1). 22-летний россиянин отразил 25 бросков из 26 и был признан 2-й звездой матча.

«Думал, я буду больше переживать, но чувствовал себя обычно. Все ребята помогали, говорили, что тут нет ничего страшного. Я чувствовал себя отлично, была хорошая игра, и я рад, что мы победили», — цитирует Самсонова пресс-служба НХЛ.

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной 2018 года. В сезоне-2017/18 вратарь одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.