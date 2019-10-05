Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс»

Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов признан второй звездой матча с «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершился победой гостей со счётом 2:1.

Голкипер Илья Самсонов смог отразить 25 бросков из 26. Отметим, для 22-летнего россиянина этот матч стал дебютным в НХЛ.

Первой звездой матча был признан нападающий «Вашинтона» Ти Джей Оши, который забил победный гол. Третьей звездой стал игрок «Вашингтона» Якуб Врана.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» примет «Каролину Харрикейнз». «Нью-Йорк Айлендрес» также на своей площадке проведёт матч с «Виннпипегом».

25 сейвов Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019