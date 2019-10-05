Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс»
Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов признан второй звездой матча с «Нью-Йорк Айлендерс».
Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершился победой гостей со счётом 2:1.
Голкипер Илья Самсонов смог отразить 25 бросков из 26. Отметим, для 22-летнего россиянина этот матч стал дебютным в НХЛ.
Первой звездой матча был признан нападающий «Вашинтона» Ти Джей Оши, который забил победный гол. Третьей звездой стал игрок «Вашингтона» Якуб Врана.
Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» примет «Каролину Харрикейнз». «Нью-Йорк Айлендрес» также на своей площадке проведёт матч с «Виннпипегом».
25 сейвов Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»
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