Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс»

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов признан второй звездой матча с «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершился победой гостей со счётом 2:1.

Голкипер Илья Самсонов смог отразить 25 бросков из 26. Отметим, для 22-летнего россиянина этот матч стал дебютным в НХЛ.

Первой звездой матча был признан нападающий «Вашинтона» Ти Джей Оши, который забил победный гол. Третьей звездой стал игрок «Вашингтона» Якуб Врана.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» примет «Каролину Харрикейнз». «Нью-Йорк Айлендрес» также на своей площадке проведёт матч с «Виннпипегом».