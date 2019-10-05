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Доус и Голышев отметились драками в матче с московским «Динамо»

Доус и Голышев отметились драками в матче с московским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающие екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус и Анатолий Голышев отметились драками в третьем периоде матча с московским «Динамо». Доус подрался с Егором Зайцевым, Голышев — с Иваном Мурановым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист»:

Гросс (Коварж);
Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Мацек;
Василевский — Мамкин, Литовченко — Плэтт — Обидин;
Березин — Трямкин, Белоусов — Холланд — Секстон;
Овчинников, Валитов, Гареев — Кучерявенко — Голышев.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Петунин — Ефремов — Кулёмин;
Григорьев — Прибыльский, Муранов — Игумнов — Алексеев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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