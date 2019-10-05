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Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист», прервав серию поражений

Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист», прервав серию поражений
Хоккей / КХЛ 0

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:4. Москвичи прервали неудачную серию из трёх поражений, «Автомобилист» проиграл четвёртый матч из пяти последних.

Счёт во встрече был открыт уже на четвёртой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Вячеслав Кулёмин. Вскоре «Автомобилист» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал форвард Анатолий Голышев. В середине второго периода «Динамо» вновь вышло вперёд усилиями защитника Андрея Миронова. За первые пять минут третьего периода гости забили дважды, авторами точных бросков стали Кирилл Лямин и Владимир Брюквин, установившие окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Кулёмин (Волков) – 03:37' (5x5)   1:1 Голышев (Кучерявенко, Гареев) – 09:51' (5x5)   1:2 Миронов (Яшкин, Шипачёв) – 31:37' (5x5)   1:3 Лямин (Петерссон, Игумнов) – 44:22' (5x5)   1:4 Брюквин (Полыгалов, Индрашис) – 45:27' (5x5)
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