Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист», прервав серию поражений

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:4. Москвичи прервали неудачную серию из трёх поражений, «Автомобилист» проиграл четвёртый матч из пяти последних.



Счёт во встрече был открыт уже на четвёртой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Вячеслав Кулёмин. Вскоре «Автомобилист» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал форвард Анатолий Голышев. В середине второго периода «Динамо» вновь вышло вперёд усилиями защитника Андрея Миронова. За первые пять минут третьего периода гости забили дважды, авторами точных бросков стали Кирилл Лямин и Владимир Брюквин, установившие окончательный счёт.