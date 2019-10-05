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Крикунов: минское «Динамо» нас догнало, позади ещё четыре клуба подпирают

Крикунов: минское «Динамо» нас догнало, позади ещё четыре клуба подпирают
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от выигранного матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:1).

«Нас догнала одна команда — минское «Динамо». У нас с ними по 15 очков. Позади ещё четыре команды подпирают, так что сегодня надо было выигрывать, чтобы хотя бы немножко продвинуться вперёд. Хорошо, что ребята настроились и использовали те моменты, которые создали. Все бились, сражались. Молодцы, доиграли ребята», — приводит слова Крикунова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Счёт был открыт на четвёртой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Вячеслав Кулёмин. Вскоре «Автомобилист» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал форвард Анатолий Голышев. В середине второго периода «Динамо» вновь вышло вперёд усилиями защитника Андрея Миронова. За первые пять минут третьего периода гости забили дважды, авторами точных бросков стали Кирилл Лямин и Владимир Брюквин, установившие окончательный счёт.

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