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«Спартак» прервал победную серию «Витязя», выиграв в серии буллитов

«Спартак» прервал победную серию «Витязя», выиграв в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке потерпел поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в буллитной серии со счётом 1:2 Б. У «Витязя» оборвалась рекордная победная серия из десяти матчей.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 23-й минуте «Спартак» открыл счёт благодаря удачному броску форварда Вячеслава Лещенко. Команда хозяев сумела отыграться лишь за полторы минуты до сирены об окончании основного времени матча, гол на свой счёт записал защитник Егор Воронков. Встреча перешла в дополнительное время, где заброшенных шайб не было. В буллитной серии удачливее оказались гости, решающий бросок реализовал Яков Рылов.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 17:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Б
Спартак
Москва
0:1 Лещенко (Цыплаков, Шашков) – 22:37' (5x5)   1:1 Воронков (Швец-Роговой) – 58:23' (5x5)   1:2 Рылов – 65:00' ( ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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