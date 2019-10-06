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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

5 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Адмирал» одолел «Куньлунь» — 2:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Бакош (Бутузов) – 20:37' (5x5)   2:0 Ломако (Мищенко) – 44:29' (5x5)   2:1 Верек (Осипов) – 49:11' (5x5)

«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Торченюк (Чесалин) – 09:49' (5x5)   2:0 Шаров – 15:27' (5x5)   2:1 Пайгин (Хайруллин, Брынцев) – 17:12' (5x4)   3:1 Руохомаа – 19:39' (5x4)   3:2 Волгин (Грошев, Казионов) – 23:41' (5x5)   4:2 Морозов – 34:07' (5x5)

«Автомобилист» проиграл московскому «Динамо» — 1:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Кулёмин (Волков, Моисеев) – 03:37' (5x5)   1:1 Голышев (Кучерявенко, Гареев) – 09:51' (5x5)   1:2 Миронов (Яшкин, Шипачёв) – 31:37' (5x5)   1:3 Лямин (Петерссон, Игумнов) – 44:22' (5x5)   1:4 Брюквин (Полыгалов, Индрашис) – 45:27' (5x5)

«Металлург» уступил «Торпедо» — 2:3 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Б
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Мозякин (Паршин) – 03:29' (5x5)   1:1 Жафяров (Дженовей, Шрёдер) – 17:42' (5x4)   1:2 Хауден (Бочаров) – 29:25' (5x5)   2:2 Яковлев (Любимов, Верещагин) – 53:35' (5x5)   2:3 Варнаков – 65:00' ( ПБ)

ЦСКА разгромил рижское «Динамо» — 6:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Вей (Секач) – 04:19' (5x5)   1:1 Мейя (Маренис, Мамчицс) – 17:09' (5x5)   2:1 Вей (Киселевич, Мамин) – 24:37' (5x5)   3:1 Нестеров (Григоренко) – 31:20' (5x3)   4:1 Капризов – 34:32' (5x5)   5:1 Телегин (Романов, Капризов) – 37:41' (5x5)   6:1 Марченко (Юханссон) – 47:41' (en)

«Витязь» проиграл «Спартаку» — 1:2 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 17:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Б
Спартак
Москва
0:1 Лещенко (Цыплаков, Шашков) – 22:37' (5x5)   1:1 Воронков (Швец-Роговой) – 58:23' (5x5)   1:2 Рылов – 65:00' ( ПБ)

СКА уступил «Трактору» — 1:2 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Карпов (Галенюк, Ткачёв) – 07:31' (5x5)   1:1 Гика (Седлак) – 08:21' (5x5)   1:2 Кэлоф (Кручинин, Терещенко) – 11:20' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.

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