Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

5 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Адмирал» одолел «Куньлунь» — 2:1.

«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» — 4:2.

«Автомобилист» проиграл московскому «Динамо» — 1:4.

«Металлург» уступил «Торпедо» — 2:3 Б.

ЦСКА разгромил рижское «Динамо» — 6:1.

«Витязь» проиграл «Спартаку» — 1:2 Б.

СКА уступил «Трактору» — 1:2 Б.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.