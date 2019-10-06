Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

5 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Адмирал» одолел «Куньлунь» — 2:1.
«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» — 4:2.
«Автомобилист» проиграл московскому «Динамо» — 1:4.
«Металлург» уступил «Торпедо» — 2:3 Б.
ЦСКА разгромил рижское «Динамо» — 6:1.
«Витязь» проиграл «Спартаку» — 1:2 Б.
СКА уступил «Трактору» — 1:2 Б.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.
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