Мика Зибанеджад повторил достижение игрока «Рейнджерс» 42-летней давности

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад сделал хет-трик и отметился голевой передачей. Швед, играющий в одной тройке с Артемием Панариным и Павлом Бучневичем, набрал четыре очка во второй игре подряд. С 8 (4+4) баллами Зибанеджад возглавил гонку бомбардиров сезона.

Зибанеджад повторил достижение игрока «Рейнджерс» 42-летней давности, став вторым игроком в клубной истории за это время, кому удалось набрать восемь очков в двух матчах со старта сезона. В 1977 году подобным достижением отметился легендарный Род Жильбер.