Зибанеджад: сделал хороший пас на Бучневича, но он не захотел забивать

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад с юмором прокомментировал заброшенную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:1).

Шведский форвард трижды поразил ворота Крэйга Андерсона, особенно эффектной вышла вторая шайба в матче. Адам Фокс, Артемий Панарин, Павел Бучневич и Зибанеджад провели шикарную комбинацию, которую точным броском завершил Мика.



«Что тут сказать — это просто здорово. Я имею в виду играть с этими двумя (с Артемием Панариным и Павлом Бучневичем. — Прим. «Чемпионата»). Мне казалось, что я сделал довольно хороший пас на Бучневича на пустой угол, но он, видимо, не хотел забивать», — пошутил после матча Зибанеджад.

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