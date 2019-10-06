Стало известно, на какой срок рассчитан контракт Нестрашила с «Магниткой»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал переход в уральский клуб чешского нападающего Андрея Нестрашила.

«Мы договорились о контракте с чешским нападающим Андреем Нестрашилом до конца нынешнего сезона. Приветствуем его в команде», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В этом сезоне 28-летний нападающий забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи в двух матчах регулярного чемпионата Чехии. Андрей долгое время оставался без клуба после ухода из «Нефтехимика», Контракт с «Тршинецом» Нестрашил заключил только в конце сентября.

В минувшем сезоне чех сыграл 55 матчей в регулярке КХЛ, отметившись восемью заброшенными шайбами и 13 голевыми передачами. В Нижнекамске Нестрашил провёл последние два сезона.