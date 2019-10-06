«Металлург» объявил о расторжении контракта с защитником Постмой
«Металлург» на своём официальном сайте сообщил о расторжении контракта с защитником Полом Постмой.
В нынешнем сезоне 30-летний канадец принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ и записал на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-2» и двух минутах штрафного времени.
В прошлом сезоне Постма защищал цвета «Ак Барса». Он провёл 57 матчей в регулярном чемпионате, отметившись восемью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами при показателе полезности «+20» и 12 минутах штрафного времени.
В настоящий момент «Металлург» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В 14 матчах регулярного чемпионата уральский клуб набрал всего девять очков.
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В этой конференции, как всегда, всё очень интересно.
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