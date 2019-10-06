Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» объявил о расторжении контракта с защитником Постмой

«Металлург» объявил о расторжении контракта с защитником Постмой
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» на своём официальном сайте сообщил о расторжении контракта с защитником Полом Постмой.

В нынешнем сезоне 30-летний канадец принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ и записал на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-2» и двух минутах штрафного времени.

В прошлом сезоне Постма защищал цвета «Ак Барса». Он провёл 57 матчей в регулярном чемпионате, отметившись восемью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами при показателе полезности «+20» и 12 минутах штрафного времени.

В настоящий момент «Металлург» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В 14 матчах регулярного чемпионата уральский клуб набрал всего девять очков.

Мощный старт «Ак Барса» и кошмар «Магнитки». Как дела у клубов КХЛ? Восток
В этой конференции, как всегда, всё очень интересно.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019