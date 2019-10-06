«Локомотив» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Авангард»

«Локомотив» принимал в Ярославле «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу ярославского клуба.
«Железнодорожники» вышли вперёд на 15-й минуте стараниями Антона Ландера, а во втором игровом отрезке преимущество хозяев укрепил Стефан Да Коста. В третьей двадцатиминутке Павел Дедунов поразил ворота хозяев в меньшинстве и сократил отставание в счёте до минимума, но на большее гостей не хватило.
«Локомотив» прервал серию из трёх поражений, а омский клуб проиграл во второй раз подряд. В предыдущем матче с ХК «Сочи» «ястребы» умудрились упустить преимущество в три шайбы. 8 октября «Локомотив» примет в Ярославле «Ак Барс», а «Авангард» 10-го числа встретится в Балашихе с «Амуром».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 6 октября 2019
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