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«Локомотив» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Авангард»

«Локомотив» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» принимал в Ярославле «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу ярославского клуба.

«Железнодорожники» вышли вперёд на 15-й минуте стараниями Антона Ландера, а во втором игровом отрезке преимущество хозяев укрепил Стефан Да Коста. В третьей двадцатиминутке Павел Дедунов поразил ворота хозяев в меньшинстве и сократил отставание в счёте до минимума, но на большее гостей не хватило.

«Локомотив» прервал серию из трёх поражений, а омский клуб проиграл во второй раз подряд. В предыдущем матче с ХК «Сочи» «ястребы» умудрились упустить преимущество в три шайбы. 8 октября «Локомотив» примет в Ярославле «Ак Барс», а «Авангард» 10-го числа встретится в Балашихе с «Амуром».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Ландер (Осипов) – 14:33' (4x4)   2:0 Да Коста (Каюмов, Накладал) – 30:47' (5x5)   2:1 Дедунов – 47:31' (4x5)
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