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Манта — о покере: перед сезоном я думал о 30 голах, но теперь хочу большего

Манта — о покере: перед сезоном я думал о 30 голах, но теперь хочу большего
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Энтони Манта прокомментировал свой покер во встрече регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (4:3 ОТ).

«Перед началом сезона я думал о 30 голах, но после такого начала, конечно, уже хочется большего», — приводит слова Манты официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале SPORTSNET.

Манта – шестой игрок в истории «красных крыльев», который сделал хет-трик в домашней игре, третий – с натуральным хет-триком и второй в истории игрок «Детройта» с покером в первом домашнем матче. Хет-трик в домашнем матче за «красные крылья» ранее делали Джон Соррелл 12 ноября 1933 года и Брендан Шанахан 16 октября 1998-го.

Энтони Манта в 2013 году был выбран в 1-м раунде драфта под общим 20-м номером клубом «Детройт Ред Уингз».

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