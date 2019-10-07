СКА проиграл три матча подряд в регулярке КХЛ впервые с сезона-2016/17

СКА принимал в Санкт-Петербурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу красно-белых.
Подопечные Алексея Кудашова потерпели третье поражение подряд. Последний раз такая серия у питерского клуба в регулярном чемпионате КХЛ была в сезоне-2016/17.
Подопечные Олега Знарка дважды поразили ворота питерского клуба в ходе первого игрового отрезка. Сначала Дмитрий Вишневский отличился в формате «5 на 4», а в концовке периода большинство реализовал Робин Ганзл. Во втором периоде Антон Бурдасов отыграл один гол, забросив первую шайбу после возвращения в СКА, а на первой минуте третьего периода Владимир Ткачёв восстановил равенство. Победную шайбу в овертайме в составе гостей забросил Мартиньш Карсумс.
- 7 октября 2019
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