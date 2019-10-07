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Саюстов: на минуте молчания показывали фотографии Мнацяна — слёзы наворачивались

Саюстов: на минуте молчания показывали фотографии Мнацяна — слёзы наворачивались
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов после матча с московским «Динамо» (1:0) рассказал о значимости встречи.

«Нам было очень важно выиграть в память о Самвеле Мнацяне. Он был игроком нашей команды. Мы все надеялись на лучшее, но наверху распорядились иначе. Мы вышли с нашивкой на груди в виде его портрета. Проигрывать в такой день не имели права. Спасибо всем ребятам, это всё для Самвела. Он был душой компании. Всегда улыбался, что-то рассказывал. Его можно было бесконечно долго слушать. Мог подраться за партнёров. Когда на минуте молчания показывали его фотографии, слёзы наворачивались. Тяжело терять таких людей.

Если говорить о победе в матче с «Динамо», то после поражения во Владивостоке на последней минуте мы стали действовать более дисциплинированно. Уже не летим сломя голову, а стараемся спокойно обороняться», — приводит слова Саюстова официальный сайт КХЛ.

«Не могли проиграть этот матч». В Новосибирске простились с Мнацяном
Игроки, тренеры и болельщики с трудом сдерживали слёзы.
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