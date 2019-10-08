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«Сент-Луис» в гостях выиграл у «Торонто», у Тарасенко и Барбашёва по передаче

«Сент-Луис» в гостях выиграл у «Торонто», у Тарасенко и Барбашёва по передаче
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Шайбы в составе победителей забросили: Оскар Сундквист, Брэйден Шенн и Алекс Пьетранджело. Форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев отметились результативными передачами.

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 14 минут 42 секунды, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» дома в овертайме обыграл «Баффало Сэйбрз» — 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0). Для «Сэйбрз» это поражение стало первым в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сундквист (Барбашев, Биннингтон) – 28:30' (5x5)   1:1 Готье (Спецца, Петан) – 31:34' (5x5)   2:1 Нюландер (Сеси, Юнссон) – 31:58' (5x5)   2:2 Шенн (Шварц, Тарасенко) – 39:12' (5x5)   2:3 Пьетранджело (Перрон, Бле) – 47:51' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Бьёркстранд (Джонс, Веренски) – 18:09' (5x5)   2:0 Аткинсон (Веннберг, Дюбуа) – 19:05' (5x4)   2:1 Юханссон (Миллер, Шири) – 21:32' (5x4)   2:2 Скиннер – 31:58' (5x5)   3:2 Фолиньо (Бемстрём, Тексье) – 46:46' (5x4)   3:3 Олофссон (Далин, Райнхарт) – 58:46' (6x4)   4:3 Тексье (Фолиньо) – 62:08' (3x3)
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