«Сент-Луис» в гостях выиграл у «Торонто», у Тарасенко и Барбашёва по передаче

«Сент-Луис Блюз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Шайбы в составе победителей забросили: Оскар Сундквист, Брэйден Шенн и Алекс Пьетранджело. Форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев отметились результативными передачами.

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 14 минут 42 секунды, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» дома в овертайме обыграл «Баффало Сэйбрз» — 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0). Для «Сэйбрз» это поражение стало первым в сезоне.