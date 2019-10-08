«Сибирь» расторгла контракт с защитником Лукиным

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт по своей инициативе с защитником Дмитрием Лукиным, информирует пресс-служба новосибирского клуба.

В этом сезоне Дмитрий сыграл всего три матча за новокузнецкий «Металлург», куда был командирован из «Сибири» в конце августа. Лукин не отметился результативными действиями, заработав лишь две штрафные минуты.

Лукин – воспитанник челябинского хоккея. В сезоне-2018/19 защитник уже выступал за новокузнецкий «Металлург», провёл за новокузнецкую команду 13 матчей, набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1». В КХЛ за «Сибирь» в регулярном чемпионате сыграл 35 матчей, набрал 1 (0+1) балл при полезности «-4».

В общей сложности сыграл в КХЛ 95 матчей и набрал 6 (1+5) очков.