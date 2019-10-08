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Мисюлю вновь вызвали врачей. Его толкнул на борт Галимов, получивший «5+20»

Мисюлю вновь вызвали врачей. Его толкнул на борт Галимов, получивший «5+20»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Эмиль Галимов во втором периоде матча с «Локомотивом» получил удаление «5+20». Игрок был наказан за толчок на борт соперника. В роли пострадавшего вновь оказался защитник «Локомотива» Даниил Мисюль, которому ранее оказывали помощь после драки с Патрисом Кормье.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.


«Локомотив»:

Коновалов (Исаев);
Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Каюмов;
Осипов — Рафиков, Денисенко — Иванов — Коваленко;
Накладал — Н. Аверин, Кудрявцев — Алексеев — Ильенко;
Мисюль, Е. Аверин — Красковский — Санников, Апальков.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Фисенко — Основин — Лукоянов;
Лямкин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.

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