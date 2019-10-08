Мисюлю вновь вызвали врачей. Его толкнул на борт Галимов, получивший «5+20»

Нападающий казанского «Ак Барса» Эмиль Галимов во втором периоде матча с «Локомотивом» получил удаление «5+20». Игрок был наказан за толчок на борт соперника. В роли пострадавшего вновь оказался защитник «Локомотива» Даниил Мисюль, которому ранее оказывали помощь после драки с Патрисом Кормье.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Каюмов;

Осипов — Рафиков, Денисенко — Иванов — Коваленко;

Накладал — Н. Аверин, Кудрявцев — Алексеев — Ильенко;

Мисюль, Е. Аверин — Красковский — Санников, Апальков.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Фисенко — Основин — Лукоянов;

Лямкин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.