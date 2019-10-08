Мисюлю вновь вызвали врачей. Его толкнул на борт Галимов, получивший «5+20»

Нападающий казанского «Ак Барса» Эмиль Галимов во втором периоде матча с «Локомотивом» получил удаление «5+20». Игрок был наказан за толчок на борт соперника. В роли пострадавшего вновь оказался защитник «Локомотива» Даниил Мисюль, которому ранее оказывали помощь после драки с Патрисом Кормье.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Каюмов;
Осипов — Рафиков, Денисенко — Иванов — Коваленко;
Накладал — Н. Аверин, Кудрявцев — Алексеев — Ильенко;
Мисюль, Е. Аверин — Красковский — Санников, Апальков.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Фисенко — Основин — Лукоянов;
Лямкин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.
- 8 октября 2019
-
21:06
-
20:51
-
20:47
-
20:38
-
20:30
-
20:23
-
20:13
-
20:00
-
19:37
-
19:22
-
19:09
-
19:00
-
18:34
-
18:16
-
18:13
-
17:47
-
17:45
-
17:34
-
17:26
-
17:04
-
16:37
-
16:21
-
16:17
-
15:31
-
15:08
-
15:02
-
14:41
-
14:15
-
14:01
-
13:31
-
13:14
-
13:07
-
12:45
-
12:21
-
12:00