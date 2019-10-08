Мисюль провёл эффектную драку с Кормье, обоим потребовалась помощь врачей

«Локомотив» принимает «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команде Дмитрия Квартальнова удалось открыть счёт уже на второй минуте первого периода, отличился Михаил Фисенко. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте эффектную драку провели защитник хозяев Даниил Мисюль и форвард гостей Патрис Кормье. Оба игрока были наказаны большим штрафом за драку, но не отправились на скамейку для штрафников. Мисюль и Кормье получили повреждения, им потребовалась помощь врачей.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Составы команд:



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Каюмов;

Осипов — Рафиков, Денисенко — Иванов — Коваленко;

Накладал — Н. Аверин, Кудрявцев — Алексеев — Ильенко;

Мисюль, Е. Аверин — Красковский — Санников, Апальков.

«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Фисенко — Основин — Лукоянов;

Лямкин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.