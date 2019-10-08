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Мисюль провёл эффектную драку с Кормье, обоим потребовалась помощь врачей

Мисюль провёл эффектную драку с Кормье, обоим потребовалась помощь врачей
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» принимает «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команде Дмитрия Квартальнова удалось открыть счёт уже на второй минуте первого периода, отличился Михаил Фисенко. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте эффектную драку провели защитник хозяев Даниил Мисюль и форвард гостей Патрис Кормье. Оба игрока были наказаны большим штрафом за драку, но не отправились на скамейку для штрафников. Мисюль и Кормье получили повреждения, им потребовалась помощь врачей.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Составы команд:

«Локомотив»:

Коновалов (Исаев);
Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Каюмов;
Осипов — Рафиков, Денисенко — Иванов — Коваленко;
Накладал — Н. Аверин, Кудрявцев — Алексеев — Ильенко;
Мисюль, Е. Аверин — Красковский — Санников, Апальков.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Фисенко — Основин — Лукоянов;
Лямкин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.

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