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Билялов: с ЦСКА будет серьёзный матч, нужно побеждать

Билялов: с ЦСКА будет серьёзный матч, нужно побеждать
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов поделился впечатлениями от выигранного матча с ярославским «Локомотивом» (4:0).

«Сыграть на ноль всегда приятно, но главный результат — победа, это важнее всего. Сегодня просто хорошо сыграли и в атаке, и в обороне, спасибо всем ребятам за хорошо проделанную работу. В меньшинстве сегодня тоже сыграли очень здорово, вообще не давали бросать — даже когда играли вчетвером пять минут. Ребята самоотверженно сыграли, ловили броски на себя. Все молодцы. Мы реально выполнили то, о чём просил нас тренерский штаб. За счёт этого победили.

Ожидал ли, что получу тюбетейку лучшего игрока матча? На самом деле много кто заслужил тюбетейку сегодня. Это всегда приятно. Дальше готовимся к ЦСКА. Серьёзный матч, надо побеждать», — цитирует Билялова официальный сайт «Ак Барса».

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