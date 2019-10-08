«Ак Барс» одержал шестую победу подряд, обыграв «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:4. «Железнодорожники» проиграли четыре матча из пяти последних, победная серия «Ак Барса» достигла шести встреч.



Счёт во встрече был открыт уже на второй минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Михаил Фисенко. Во втором периоде подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество, точным бросками отличились форвард Станислав Галиев и оформивший дубль Фисенко. На 57-й минуте Кирилл Петров забил четвёртый гол «Ак Барса», установив окончательный счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.