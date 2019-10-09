Кузнецов забил гол в дебютном матче сезона НХЛ
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забил гол в дебютном матче нового сезона НХЛ с «Даллас Старз». Встреча в эти минуты проходит в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».
Форвард отличился на 5-й минуте матча с передачи Йонаса Зигенталера. Таким образом, Кузнецов забил свой первый гол в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ.
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Вашингтона».
Напомним, Кузнецов пропустил первые три матча регулярного чемпионата из-за наложенной на него дисквалификации. На чемпионате мира 2019 года в пробе Кузнецова обнаружили кокаин.
Видео с голом Кузнецова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
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