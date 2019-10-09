Нил оформил хет-трик за восемь с половиной минут в матче с «Айлендерс»

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Нью-Йорке на ледовой арене «Барклейс-центр» и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джеймс Нил оформил натуральный хет-трик за восемь с половиной минут, а затем и покер. Первые три — в ворота Семёна Варламова.
В составе победителей также ещё одну шайбу на свой счёт записал Зак Кассиан. За «Айлендерс» голы забили Энтони Бовилье и Мэтт Мартин.
Нил провёл в НХЛ 766 матчей и набрал 514 (270+244) очков. Он является уроженцем Онтарио, но до перехода в «Калгари» играл только за американские клубы — «Даллас Старз», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз» и «Вегас Голден Найтс».
Посмотреть видео можно на YouTube-канале SPORTSNET.
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