Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нил оформил хет-трик за восемь с половиной минут в матче с «Айлендерс»

Нил оформил хет-трик за восемь с половиной минут в матче с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Нью-Йорке на ледовой арене «Барклейс-центр» и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джеймс Нил оформил натуральный хет-трик за восемь с половиной минут, а затем и покер. Первые три — в ворота Семёна Варламова.

В составе победителей также ещё одну шайбу на свой счёт записал Зак Кассиан. За «Айлендерс» голы забили Энтони Бовилье и Мэтт Мартин.

Нил провёл в НХЛ 766 матчей и набрал 514 (270+244) очков. Он является уроженцем Онтарио, но до перехода в «Калгари» играл только за американские клубы — «Даллас Старз», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз» и «Вегас Голден Найтс».

Посмотреть видео можно на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бовиллье (Комаров) – 14:14' (4x5)   1:1 Нил – 17:53' (5x5)   1:2 Нил (Макдэвид, Нурс) – 19:29' (5x4)   1:3 Нил (Драйзайтль, Макдэвид) – 26:31' (5x4)   1:4 Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид) – 28:46' (5x5)   1:5 Нил (Юрчо, Клефбом) – 46:51' (5x5)   2:5 Мартин (Добсон, Сизикас) – 53:32' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019