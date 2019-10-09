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Монтгомери — о попадании Гурьянова в запас: иногда давление тебя парализует

Монтгомери — о попадании Гурьянова в запас: иногда давление тебя парализует
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери прокомментировал попадание в запас на матч с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ) нападающего Дениса Гурьянова, место которого в составе занял американец Джоэль Л'Эсперанс.

«Для Дениса это просто возможность посмотреть матч со стороны. Иногда это бывает полезно. Когда ты сам на себя очень сильно давишь, то получается, что ты словно парализован. Нужно посмотреть игру сверху, чтобы понять, что игра намного проще, чем он представляет сейчас. Ему нужно пойти и сыграть. Когда он играет, то он захватывающий хоккеист, который поможет нам одержать много побед», — приводит слова Монтгомери The Athletic.

В предыдущем матче с «Детройтом» в одном из эпизодов Гурьянов неудачно попытался выбросить шайбу из собственной зоны, что привело ко второму голу Энтони Манты. После этого Гурьянов провёл в той встрече лишь одну смену.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Мэттью Дефранкса.

В нынешнем сезоне 22-летний Гурьянов провёл за «Даллас» три матча, не набрав очков при показателе полезности «+2». В регулярном чемпионате-2018/19 россиянин сыграл за «Старз» 21 матч, набрав 4 (1+3) балла.

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