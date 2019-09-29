Монтгомери — о Гурьянове: молодые русские равняются на большого брата Радулова
Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери объяснил решение образовать связку Дениса Гурьянова и Александра Радулова в предсезонном матче с «Колорадо Эвеланш» (4:3 Б).
«У нас были моменты в матче, когда всё шло хорошо. В третьем периоде я поменял звенья, потому что захотел посмотреть на игру тройки Радулов — Даулинг — Гурьянов. Может быть, это дало бы нам искру. И мне кажется, это сработало. Третий период и овертайм — это лучший момент в игре Гурьянова на предсезонке.
Знаете, это своего рода менторство. Большой брат Радулов так популярен в России. Молодые русские равняются на Александра, потому что он популярен и выделяется в НХЛ. Для Дениса большая честь — играть в одном звене с Раду», — сказал Монтгомери в эфире клубного телевидения.
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