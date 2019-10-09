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Ковальчук отпраздновал гол в фирменном стиле русских хоккеистов

Ковальчук отпраздновал гол в фирменном стиле русских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей 3 очка набрал российский нападающий Илья Ковальчук — на его счету гол и две результативные передачи. Для Ковальчука этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Заброшенную шайбу российский форвард отметил в фирменном стиле русских хоккеистов, сопроводив успех фразой, которую можно прочитать по губам.

Видео можно посмотреть в «Твиттере»

Илья достиг отметки 854 очка за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Илья вышел на седьмое место по очкам в НХЛ среди российских игроков, превзойдя результат Вячеслава Козлова (853).

Ковальчук вышел на седьмое место по очкам в НХЛ среди российских игроков
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