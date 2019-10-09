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Экс-вратарь «Чикаго» и «Донбасса» Лейтон завершил карьеру

Экс-вратарь «Чикаго» и «Донбасса» Лейтон завершил карьеру
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер Майкл Лейтон завершил игровую карьеру в возрасте 39 лет, информирует в «твиттере» Complete Hockey News. Последним клубом вратаря стал «Сиракьюз», цвета которого Лейтон защищал в Американской хоккейной лиге.

Лейтон провёл богатую игровую карьеру в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Нэшвилл Предаторз», «Чикаго Блэкхоукс», «Филадельфию Флайерз» и «Каролину Харрикейнз». С «Филадельфией» вратарь добрался до финала Кубка Стэнли в 2010 году, «лётчики» проиграли «Чикаго» со счётом 2-4.

Также у вратаря есть опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге, где в сезоне-2013/14 он выступал за украинский клуб «Донбасс». Позже Лейтон должен был перейти в «Сочи», но не приехал в расположение клуба.

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