Экс-вратарь «Чикаго» и «Донбасса» Лейтон завершил карьеру
Голкипер Майкл Лейтон завершил игровую карьеру в возрасте 39 лет, информирует в «твиттере» Complete Hockey News. Последним клубом вратаря стал «Сиракьюз», цвета которого Лейтон защищал в Американской хоккейной лиге.
Лейтон провёл богатую игровую карьеру в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Нэшвилл Предаторз», «Чикаго Блэкхоукс», «Филадельфию Флайерз» и «Каролину Харрикейнз». С «Филадельфией» вратарь добрался до финала Кубка Стэнли в 2010 году, «лётчики» проиграли «Чикаго» со счётом 2-4.
Также у вратаря есть опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге, где в сезоне-2013/14 он выступал за украинский клуб «Донбасс». Позже Лейтон должен был перейти в «Сочи», но не приехал в расположение клуба.
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