Маннинен забил первый гол за «Салават Юлаев» в 15-м матче

Во втором периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и казахстанского «Барыса» заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Сакари Маннинен. Финский форвард впервые забил за «Салават Юлаев», сделав это в 15-м официальном матче за клуб.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Лисовец, Баранов — Бурмистров — Кугрышев;

Гареев — Семёнов, Хохряков — Кадейкин — Сошников;

Пустозёров, Гиматов — Картаев — Жарков.



«Барыс»:



Паскуаль (Карлссон);

Маклюков — Диц, Пакаринен — Найт — Старченко;

Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк — Тангрэди;

Клещенко — Шалапов, Акользин — Сагадеев — Шевченко;

Данияр — Мусоров, Жайлауов — Шестаков — Петухов.