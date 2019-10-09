Маннинен забил первый гол за «Салават Юлаев» в 15-м матче

Во втором периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и казахстанского «Барыса» заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Сакари Маннинен. Финский форвард впервые забил за «Салават Юлаев», сделав это в 15-м официальном матче за клуб.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Лисовец, Баранов — Бурмистров — Кугрышев;
Гареев — Семёнов, Хохряков — Кадейкин — Сошников;
Пустозёров, Гиматов — Картаев — Жарков.
«Барыс»:
Паскуаль (Карлссон);
Маклюков — Диц, Пакаринен — Найт — Старченко;
Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк — Тангрэди;
Клещенко — Шалапов, Акользин — Сагадеев — Шевченко;
Данияр — Мусоров, Жайлауов — Шестаков — Петухов.
- 9 октября 2019
-
18:35
-
18:24
-
18:12
-
18:07
-
17:52
-
17:37
-
17:09
-
16:43
-
16:40
-
16:22
-
16:15
-
16:13
-
15:51
-
15:38
-
15:20
-
14:59
-
14:31
-
14:06
-
13:57
-
13:36
-
13:10
-
12:51
-
12:27
-
12:15
-
11:56
-
11:37
-
11:34
-
11:10
-
11:00
-
10:31
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:30
-
09:15