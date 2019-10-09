Бурмистров в сезоне-2019/20: 15 матчей, ноль голов и две результативные передачи

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров до сих пор не отметился заброшенной шайбой в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20.



В нынешнем чемпионате 27-летний Бурмистров принял участие в 15 встречах, отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности «+1» и 12 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на площадке около 17 минут за матч.



Бурмистров перешёл в уфимский клуб в ходе прошлого сезона, став частью обмена с казанским «Ак Барсом». Всего за регулярный чемпионат сезона-2018/19 форвард забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+3» и 28 минутах штрафного времени.

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