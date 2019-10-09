Бурмистров в сезоне-2019/20: 15 матчей, ноль голов и две результативные передачи
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров до сих пор не отметился заброшенной шайбой в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20.
В нынешнем чемпионате 27-летний Бурмистров принял участие в 15 встречах, отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности «+1» и 12 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на площадке около 17 минут за матч.
Бурмистров перешёл в уфимский клуб в ходе прошлого сезона, став частью обмена с казанским «Ак Барсом». Всего за регулярный чемпионат сезона-2018/19 форвард забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+3» и 28 минутах штрафного времени.
Россияне, цеплявшиеся за НХЛ до последнего. Даже на смешные контракты
Кому-то пришлось возвращаться в КХЛ, а кто-то, как Евгений Дадонов, смог закрепиться в Национальной лиге.
- 9 октября 2019
-
21:17
-
20:56
-
20:47
-
20:39
-
20:33
-
20:28
-
20:21
-
20:07
-
19:55
-
19:47
-
19:22
-
19:19
-
19:18
-
19:07
-
18:57
-
18:53
-
18:40
-
18:35
-
18:24
-
18:12
-
18:07
-
17:52
-
17:37
-
17:09
-
16:43
-
16:40
-
16:22
-
16:15
-
16:13
-
15:51
-
15:38
-
15:20
-
14:59
-
14:31
-
14:06
Партнерский контент