«Баффало» дома обыграл «Монреаль» забив пять голов

«Монреаль Канадиенс» проиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало. Матч завершился со счётом 4:5 в пользу хозяев. Победную шайбу в овертайме забросил Маркус Юханссон. Капитан «Сэйбрз» Джек Айкел набрал 4 (2+2) очка и стал первой звездой встречи.



В составе победителей голы забили Виктор Олофссон, Джек Айкел (забросил в ворота две шайбы), Маркус Юханссон и Джефф Скиннер. За «Монреаль» забили Джоэл Армиа (забросил в ворота две шайбы), Еспери Котканиеми, Бен Широ.

Следующий матч «Монреаль Канадиенс» проведёт 11 октября с «Детройт Ред Уингз». «Баффало Сэйбрз» в этот же день встретится с «Флоридой Пантерз».