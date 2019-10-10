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«Баффало» дома обыграл «Монреаль» забив пять голов

«Баффало» дома обыграл «Монреаль» забив пять голов
Хоккей / НХЛ 0

«Монреаль Канадиенс» проиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало. Матч завершился со счётом 4:5 в пользу хозяев. Победную шайбу в овертайме забросил Маркус Юханссон. Капитан «Сэйбрз» Джек Айкел набрал 4 (2+2) очка и стал первой звездой встречи.

В составе победителей голы забили Виктор Олофссон, Джек Айкел (забросил в ворота две шайбы), Маркус Юханссон и Джефф Скиннер. За «Монреаль» забили Джоэл Армиа (забросил в ворота две шайбы), Еспери Котканиеми, Бен Широ.

Следующий матч «Монреаль Канадиенс» проведёт 11 октября с «Детройт Ред Уингз». «Баффало Сэйбрз» в этот же день встретится с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Олофссон (Айкел, Далин) – 05:04' (5x4)   1:1 Армиа (Томпсон) – 14:06' (4x5)   1:2 Армиа (Судзуки) – 19:39' (5x4)   2:2 Айкел (Далин, Райнхарт) – 24:46' (5x4)   3:2 Айкел – 34:13' (5x5)   4:2 Скиннер (Юханссон) – 40:47' (5x5)   4:3 Котканиеми (Армиа, Друен) – 41:44' (5x5)   4:4 Шьяро (Лехконен, Райлли) – 52:54' (5x5)   5:4 Юханссон (Миллер, Айкел) – 61:30' (4x4)
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