Сможет ли «Ак Барс» обыграть ЦСКА и выйти на первое место в КХЛ?

Сегодня, 11 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Сибирь» — «Барыс»;

— «Йокерит» — «Динамо» Мн;

— «Ак Барс» — ЦСКА;

— «Торпедо» — «Салават Юлаев».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.