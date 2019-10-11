Сможет ли «Ак Барс» обыграть ЦСКА и выйти на первое место в КХЛ?
Сегодня, 11 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Сибирь» — «Барыс»;
— «Йокерит» — «Динамо» Мн;
— «Ак Барс» — ЦСКА;
— «Торпедо» — «Салават Юлаев».
Принять участие в опросе можно в Playbuzz.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.
Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
- 11 октября 2019
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09:37
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08:54
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06:53
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05:24
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04:58
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- 10 октября 2019
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23:29
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